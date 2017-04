Plus d'infos sur le concert Session Victim All Night Long à Paris

? Club = La Dame Noir invite Manfredas

? Appart = Vertige Falls

On remet ?a toute la nuit avec quelques uns de nos meilleurs amants : SESSION VICTIM. Presque une histoire d'amour, c'est leur 4e passage au Badaboum sur 2 saisons et c'est sans compter l'orgasme live mutuel de notre Session dans la tente Lalaland by Badaboum au dernier We Love Green.

Matthias et Hauke forment depuis 2007 est de ces groupes qui correspondent au mieux à l'indéfinissable catégorie house music. Mélant samples hip hop, jazzy, soul, disco et beats ô combien efficaces. Les deux compères d'une trentaine d'années à peine ont des vinyles et de l'énergie à revendre dans chacun de leurs lives phénoménaux. À travers de sorties incontestablement brillantes sur Retreat ouDelusions of Grandeur, ils font preuve d'un éclectisme musical sans frontières et d'une énergie inépuisable, les deux allemands nous font voyager à chaque occurence.

? SESSION VICTIM ?

FB - https://www.facebook.com/sessionvictim/?fref=ts

SC - https://soundcloud.com/sessionvictim

http://sessionvictim.com/

???? A L'APPART

? Vertige Falls Launching ?

www.vertigefalls.com

f: facebook.com/vertigefalls

t: twitter.com/VertigeF

???? LE BADABOUM

Cantine de quartier, Concerts détonants, Dancefloor agité,

Cocktails maison et Snack revisité... Amour à toute heure !

La Cantine / mar-ven 12:00-15:00)

Le Cocktail Bar / mer-sam 19:00-02:00)

Les Concerts et le Club : https://www.facebook.com/lebadaboum/events

www.badaboum.paris

2 bis rue des Taillandiers - Paris 11e

M°Bastille ou Ledru Rollin

???? RESERVATIONS & TARIFS

Prévente : 12?

Entrée sur place : 15?

Réservation table : resaclub@badaboum.paris

Dés 19h00 l'accès au Cocktail Bar est gratuit sur reservation : bar@badaboum.paris

???? CLUB MEMBER

www.badaboum.paris/nl.php

Infos réservation :

Resident Advisor Tél. 0148065070