C'est une première. Secret Society jette son dévolu sur le Badaboum pour y organiser une party à son nom, ce samedi 8 avril. Secret Society organise depuis maintenant quelques années des soirées réputées dans le monde de la musique électronique et débarque aujourd'hui avec dans sa valise Mirko Loko & DJ Reas, pour une nuit qui s'annonce plus que prometteuse.

MIRKO LOKO est l'un des dj's les plus célèbres en Hélvétie. Ce lausannois qui fit ses débuts au Parloir du MAD de Lausanne et pendant trois ans sur les ondes d'une radio nationale (Couleur 3), partage aujourd'hui l'affiche avec les plus grands noms du genre. Il se produit régulièrement à Ibiza et dans les clubs les plus prestigieux de la planète. Sa house, fidèle à la tradition de Détroit, est toujours inspirée et s'enrichit année après année auprès des artistes qu'il côtoie régulièrement (Luciano, Ricardo Villalobos, Carl Craig...). Il est également co-fondateur du festival POLARIS (élu meilleur événement 2016) au coeur des montagnes Suisse (Verbier).

Avec plus de 20 ans de deejaying dans ses valises, DJ REAS s'impose comme le DJ house de référence à Genève. S'exportant régulièrement dans les clubs Suisses et Européens, la griffe de Reas a toujours été d'allier un son très rond et deep avec des migrations aux couleurs très sexy. Se formant dans les années 80's au son du funk et du hip-hop, Reas a trouvé dans la house, le champ d'expression ultime pour faire montre de toutes ses influences, alliant les sons de Chicago à ceux de New-York, avec cette constante curiosité d'intégrer dans ses sets les musiques de demain.

Le Badaboum est un club électrique et digital qui, associé à un sound-system puissant et précis de manufacture fran?aise (L-Acoustic), rend le show tant visuel que sonore. A taille humaine, configuré pour rapprocher le public et les performers, le Badaboum permet aux artistes de communier parfaitement avec les mélomanes venus les écouter et de transcender les danseurs venus se défouler.

? MIRKO LOKO ?

? DJ REAS ?

???? LE BADABOUM

Cantine de quartier, Concerts détonants, Dancefloor agité,

Cocktails maison et Snack revisité... Amour à toute heure !

La Cantine / mar-ven 12:00-15:00)

Le Cocktail Bar / mer-sam 19:00-02:00)

Les Concerts et le Club : https://www.facebook.com/lebadaboum/events

www.badaboum.paris

2 bis rue des Taillandiers - Paris 11e

M°Bastille ou Ledru Rollin

???? RESERVATIONS & TARIFS

Prévente : 12?

Entrée sur place : 15?

Réservation table : resaclub@badaboum.paris

Dés 19h00 l'accès au Cocktail Bar est gratuit sur reservation : bar@badaboum.paris

???? CLUB MEMBER

www.badaboum.paris/nl.php

Infos réservation :

Resident Advisor Tél. 0148065070