Plus d'infos sur le concert Sarah Mckenzie à Paris

Sarah McKenzie est un trésor musical. Une voix à part, une présence incontestable, de superbes compositions et aussi un réel talent Il y a trois ans Sarah McKenzie participe au concours de Jazz du Festival de Jazz d'Umbria en Italie. Lauréate du concours elle s'envole à la prestigieuse Berklee School. 18 mois plus tard elle en sort diplomée et Jean-Phillipe Allard Directeur du label Impulse la signe immediatement. L'album We Could Be Lovers est produit par Brian Bacchus (Norah Jones, Gregory Porter), composé de titres originals et standards (Cole Porter, Gershwin, Mancini, Ellington et Jerome Kern). La chanteuse/pianiste est prête à se faire un nom dans la cour des grands !!!!Contact PMR : 01 47 00 57 59