Plus d'infos sur le concert Rua Carioca #45 : Dj Tom B. + Rafael Aragon à Paris

DJ SET LATIN & TROPICAL BEATS

La soirée parisienne où se frottent les sonorités d'ailleurs, du Brésil, d'Afrique, d'Amérique Latine, des Caraïbes... ces sonorités qui nous font rêver, qui nous feront danser ;

Figure incontournable de la scène latine et du monde vinylistique à Paris, résident des soirées Avenida Brasil,

contributeur de la section Tropical pour le site 22tracks, Tom B. (Avenida brasil/22tracks) est l'un des spécialiste du Brésil en France. Ceux qui ont déjà fréquenté une Avenida Brasil pourront vous le confirmer : la sélection de Tom B. est percutante ! Il accommode ses mixes à toutes les sauces brésiliennes : samba, samba funk, baile funk, samba, reggae, forro, hip-hop, Drum'n Bossa... sur fond de percus batucadesques? ! Parisien aux origines et à l'éducation multiculturelle, Rafael Aragon (Global Hybrid records) est l'un des acteurs incontournables de la scène Global Bass, mélangeant musiques afro-latines, tropicales, balkaniques et orientales dans un grand bain électronique ultra dansant et hautement psychédélique.Taillés pour le dancefloor, ses sets au son organique et aux basses profondes l'ont amené à se produire dans les plus grands clubs et festivals d'Europe et d'Amérique Latine.

Site web : http://www.soundcloud.com/rafiralfiro

