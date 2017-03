Plus d'infos sur le concert Rose Tiger / Alma Alta / The Portalis à Paris

L'International présente // Entrée libre ?

?? LINE UP ??

- ROSE TIGER (Epic/Sea-Pop/Music)

Derrière Rose Tiger se cache le fran?ais Wendy Killmann, artiste inspiré d'un monde parallèle où les humains cohabitent avec les dinosaures. Sa musique est bercée par les génériques des manga de son enfance (Dragon Ball Z, Gundam Wing...) et par les bandes-originales de jeux videos des années 90 (Final Fantasy VII, Pokémon Bleu...).

À cela s'ajoute la new-wave anglaise des années 80 (Tears For Fears, Depeche Mode) donnant une allure pop entêtante à Rose Tiger.

High & Low est le premier single de ce projet atypique, alliance parfaite entre résonances épiques et second degré.

www.facebook.com/rosetigermusic

www.instagram.com/rosetigermusic

www.twitter.com/rosetigermusic

www.soundcloud.com/rosetiger

www.rosetiger.net

- ALMA ALTA (pop/electric/synthwave)

Né sous le nom de AA&YOU en 2011, le duo formé par Aloïs et Adrian s'attachent à réaliser une musique qui leur ressemble. A mi-chemin entre leur héritage chéri des 80's et la recherche de sonorités innovantes.

Entourés d'un percussionniste aux pads et d'un saxophoniste sur scène, leurs lives sont tout aussi puissants que dansants.

Leur premier EP est sorti en janvier 2017 sur Quanta Records.

https://www.facebook.com/almaaltaband/

https://www.instagram.com/almaaltaband/

https://quantarecords.bandcamp.com/album/alma-alta-qrp001

https://www.youtube.com/watch?v=NRb5ELyTQZY

- THE PORTALIS (Pop/Electro/Rock)

Après un premier EP Invisible Science, sorti en 2012, et une tournée qui lui a permis de jouer en première partie de BB Brunes, Keziah Jones ou encore AstonVilla, le groupe fran?ais The Portalis a décidé d'aller encore plus loin dans son exploration sonore et musicale. La recherche d'un équilibre minutieux a été le point d'orgue de son premier album Gravity Rush (sortie fin 2016). Pour cela, le quatuor a repoussé à son extrémité chacun de ses titres pour n'en garder que son énergie la plus primale et son essence à vif.

The Portalis est en suspens et attire comme un aimant supersonique ses auditeurs à se satelliser autour de leur épopée musicale, en orbite encore pour longtemps.

http://www.theportalis.com/

https://www.facebook.com/theportalis

https://twitter.com/theportalis

https://www.instagram.com/the_portalis/

?? INFOS PRATIQUES ??

ENTREE LIBRE !

Happy-hour 19h-21h

Event fb : https://www.facebook.com/events/1412324848819216/

L'International

5/7 rue Moret

75011 Paris

Métros : Ménilmontant (2), Oberkampf (5 et 9), Parmentier (3)

Site web : http://www.linternational.fr/event/rose-tiger-alma-alta-the-portalis/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com