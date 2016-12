Plus d'infos sur le concert Réveillonnons Avec Rhythmville ! à Paris

Le concert Réveillonnons Avec Rhythmville ! a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Venez fêter la nouvelle année avec Rhythmville !

La Mécanique Ondulatoire ouvre ses portes all night et confie les platines à vos serviteurs Baker & Waldito (et leur invité surprise !).

Vous prendrez bien une gorgée de soul, un shot de R&B, une lampée de boogaloo ou un magnum de rock'n'roll ?

Come shake and swivel to our wild rhythm, exotic beats, cool dances and modern sounds ... from the 40's till NOW!

Site web : http://mecanique-ondulatoire.com

Infos réservation :

Tél. 01 43 55 69 14