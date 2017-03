Plus d'infos sur le concert Plaisir Vallee // Underclass // Niko Yoko à Paris

Plaisir Vallée, Underclass et Niko Yoko en concert à l'International pour une soirée rock déjantéée !

? PLAISIR VALLEE (rock garage)

Trio de rock garage enflammé, voilà trois ans que Plaisir Vallée dévergonde le public de la capitale et offre son numéro de lap dance sonore avec un rock'n'roll tout en sueur mais au corps raffiné. Surfant sur ses influences blues psychédéliques et ses amours pour le fun libre et sophistiqué anglo-saxon, la formation parisienne déploie un son à la fois brut et édulcoré, aux riffs et rythmiques sauvages et aux mélodies pop scandées en fran?ais.

Du pop-rock loufoque et disco de Blondie ou des Rita Mitsouko aux épopées sulfureuses de Jack White, Plaisir Vallée impose un rock fran?ais décomplexé, jusqu'à être parfois désopilant, mais toujours indocile et passionné.

Plaisir Vallée ou l'explosion d'une french folie !

https://www.facebook.com/PLAISIRVALLEE

https://www.youtube.com/user/PLAISIRVALLEE

https://soundcloud.com/plaisirvallee

http://plaisirvallee.bandcamp.com/

http://shoplaisirvallee.bigcartel.com/

? UNDERCLASS (british rock)

UNDERCLASS, un groupe de rock aux influences britanniques (Oasis, Arctic Monkeys, Stone Roses, Joy division...), formé à Paris en Janvier 2012, composé de Bobby Lyndon (Chant principal et lead guitare) Benoit « Seize »*2 (choeurs et Guitare rythmique), Sébastien Whopper (batterie) et Rodolphe Rochambeau (basse). En janvier 2015, le groupe sort son 1er album éponyme, marqué par l'enfance et la construction de la personnalité de Bobby Lyndon dans son milieu social d'origine « UNDERCLASS ». En Octobre 2016, ils sortent leur 2ème album « Modern style » davantage tourné vers l'extérieur avec une critique de l'ultralibéralisme, un regard sur les transitions de vie, ou encore sur le terrorisme. Le groupe défend un retour aux sources du rock, loin des tendances fusions et électro actuelles.

? NIKO YOKO (pop-rock)

Niko Yoko est un concentré de tomate, de pop et de rock. Appelez la police.

https://www.facebook.com/nikoyokoband/

https://nikoyoko.bandcamp.com/releases

Site web : http://www.linternational.fr/event/plaisir-vallee-underclass-niko-yoko/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com