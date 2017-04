Plus d'infos sur le concert Pink Noise Party, Holbrook et Emmanuelle Musikeys à Paris

L'International présente // En entrée libre ?

?? LINE UP ??

- PINK NOISE PARTY (Quantum Electro-rock, Semapop)

Combo electrorock au son électrocutant, Pink Noise Party mélange beats dance qui bastonnent et basses disco qui groovent, riffs de guitares crades et gimmicks psychédéliques. De la pure empoignade punk vs pop !

Influences : Arcade Fire, LCD Soundsystem, Hot Chip

Regarder : https://www.youtube.com/channel/UCy1Z0RZ_vZcpuvhOx9yrPzg

Ecouter : https://pinknoiseparty.bandcamp.com/

Suivre : https://www.facebook.com/pg/PinkNoiseParty

- HOLBROOK (Indie, Indépendantl)

Holbrook est un projet indépendant franco - maroco - canadien aux compositions à la fois oniriques, mystiques et enfiévrées qui évoquent aussi bien l'indie rock que la pop, ou le post-punk. Après un premier album The Great Riot sorti en 2016 dont est tiré le vidéo single PIGEONS & RATS, Holbrook s'apprête à partager son nouvel EP Hello Angel et est donc plus que jamais à redécouvrir en live.

Influences : Radiohead, New Order, Elbow

Regarder : https://www.youtube.com/watch?v=GmLfwOhNlkU

Ecouter :https://holbrookjm.bandcamp.com/

Suivre : https://www.facebook.com/holbrookjmmusic/

- EMMANUELLE MUSIKEYS (Pop Rock Electro, Believe Digital)

Originaire de Louveciennes dans les Yvelines, Emmanuelle se retrouve à Paris entre études de com', boulots, et musique. A 26 ans, Emmanuelle Aka Emmanuelle Musikeys, compte aujourd'hui un Ep 6 titres, 3 clips et divers concerts à son actif. « STAND UP » sorti en septembre 2015 en auto-production, deviendra son premier EP avec comme signature une couleur pop rock & électronique. Après un premier clip sur le titre phare de l'EP, STEREO, découvrez en image BACKGROUND, et « REAL WOMAN », au rythme du live au chalet des îles à Boulogne Billancourt. RDV sur la chaine Youtube distribuée au sein du label/distributeur Believe Digital : Emmanuelle Musikeys.

Sur la route d'un deuxième EP pour 2017.. STAY TUNED !

Influences : Lykke Li, Jeanne Added, Lilly wood & The Prick

Regarder : https://www.youtube.com/channel/UC_jwqs8WxJyxvZVJDBbV9CA?sub_confirmation=1

Ecouter : http://emmanuellemusikeys.com/

Suivre : https://www.facebook.com/emmanuellemusikeys/

?? INFOS PRATIQUES ??

ENTREE LIBRE !

Happy-hour 19h-21h

L'International

5/7 rue Moret

75011 Paris

Métros : Ménilmontant (2), Oberkampf (5 et 9), Parmentier (3)

Site web : http://www.linternational.fr/event/pink-noise-party-holbrook-emmanuelle-musikeys/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com