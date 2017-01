Plus d'infos sur le concert Pierre Bertrand & Caja Negra à Paris

Syl Productions présente ce concert.

Rentrée joyeuse en perspective: Pierre Bertrand revient au devant de la scène avec son nouvel album "JOY". Tout en maîtrise, le compositeur et saxophoniste de jazz déploie aujourd'hui tout le spectre de sa palette et nous offre une création riche en contrastes, passant par l'énergie rock, les couleurs orchestrales, et par une fragilité lyrique à fleur de peau... A la fois en studio mais aussi sur scène, Pierre Bertrand a créé avec son groupe jazz/flamenco "Caja Negra" un nouveau son qu'il développe et peaufine: un son énergique et libre. D'octobre 2016 à mars 2017, "Joy" se déclinera en 6 évènements un lundi par mois au Pan Piper à Paris, en accueillant tour à tour, des invités prestigieux tels que Sylvain Luc ou Louis Winsberg. Des formations inattendues comme son octuor à cordes, un big band ou des solistes internationaux seront également à découvrir . Pierre Bertrand et Caja Negra émeuvent, savourent la vie, rayonnent, bousculent, des moments exceptionnels de partage à ne pas rater. 3 OCTOBRE 2016 - album « JOY » concert de première présentation de l'album.7 NOVEMBRE 2016 - album « JOY » 5 DECEMBRE 2016 - album JOY + inédits «CAJA NEGRA & STRINGS» 23 JANVIER 2017 - album JOY + inédits «CAJA NEGRA & STRINGS» 27 FEVRIER 2017 - album JOY + inédits «CAJA NEGRA & BIG BAND» 27 MARS 2017 - album JOY + inédits «CAJA NEGRA & BIG BAND» Personnes à mobilité réduite : 01 40 09 41 30

Site web : http://pan-piper.com/live/events/event/pierre-bertrand-caja-negra-5/

Infos réservation :

Billetterie weezevent