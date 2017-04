Plus d'infos sur le concert Paul & Dafne et Collectif Medz Bazar à Paris

Rebetiko + Musique du Caucase

Un voyage à 2 voix entre chants grecs d'Asie Mineure et spleen Baudelairien. Le compromis entre Orient et Occident, transe festive et poésie fran?aise surprend, enflamme et subjugue. Une voix exceptionnelle, un guitariste surdoué, un éclectisme à l'harmonie rare: foncez écouter PAUL & DAFNE. (Presse Océan).

Naviguant entre chants traditionnels du Caucase et d'Anatolie, bluegrass, hip hop ou encore airs vénézuéliens, le Collectif Medz Bazar joue une musique métissée et originale, nourrie des influences de tous les membres. C'est une invitation à bousculer nos propres frontières pour laisser place à la surprise et à la découverte.

