Plus d'infos sur le concert Onze Onze et Potochkine à Paris

COSMIC POP + ELECTRO DELL'ARTE

En exclusivité mondiale stp, ce nouveau trio- franco-Irish formé notamment par 2 ex (machi! & Think twice) va t emmener tout droit au 7 ème ciel dans sa capsule d'amour enivrante. Si tu aimes Can, Suicide, LCD Soundsystem, Talking Heads, tu surkifferas ce live, t'es prévenu !!!

+

Nos petits chouchous, remarqués dernièrement en première partie de La Femme vont te faire vibrer de plaisir à tel point que tu ne sentiras plus tes jambes ! Jumeaux mi-pantin mi-poupée immaculés, Potochkine projette une ambiance froide et incandescente. Potochkine c'est à la fois une danse libératrice, un conte électronique, un show dantesque et lumineux.

Site web : https://onzeonzemusic.wordpress.com/

