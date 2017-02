Plus d'infos sur le concert Oh Taquet ! à Paris

Les concerts Oh Taquet ! reviennent à La Loge pour une cinquième édition !

Les ambitions de ce rendez-vous restent les mêmes : unir les forces du Chantier des Francos, de La Loge et d'Arcadi Île-de-France et les mettre au service de la jeune création musicale. Oh Taquet ! souhaite accompagner au plus près les artistes sélectionnés, qu'ils soient professionnellement confirmés ou au début de leur parcours.

En 2017, ce sont PI JA MA et Fiona Walden qui font Oh Taquet lors de six concerts, de février à juin ! Un guest ouvrira chaque soirée, toujours dans cette même volonté d'accompagnement de la scène émergente fran?aise.

PI JA MA : L'an passé, elle emménage à Paris pour continuer ses études d'illustration et rencontre Axel Concato, compositeur et réalisateur de son état (Axel And The Farmers, My Bee's Garden - ex-Melody's Echo Chamber, 99 Trees). C'est un coup de foudre artistique ! Son nouveau nom d'artiste : Pi Ja Ma. Une voix pleine, profonde, limpide. Une présence lumineuse. Ses inspirations ? Patti Smith, The Velvet Underground, Beach House, Broadcast, Mazzy Star, Cat Power.

FIONA WALDEN : À mi-chemin entre une Patti Smith effrontée et une Joan Baez aérienne, Fiona Walden étonne avec sa voix profonde qui distille des mélodies singulières de westerns modernes. Mi féminin, mi masculin, Fiona Walden est souvent double. Double, car Fiona joue, compose, écrit avec Saad Tabainet, habile multi instrumentiste, habitué à mettre de la musique sur des images. Des images chez Fiona il y en a pléthores, elle balise clairement son territoire. Il s'agira de liberté, d'espace et d'une pointe d'héroïsme.

Infos réservation :

RÉSERVATION Tél. 01 40 09 70 40 - Email. laloge.alice@gmail.com