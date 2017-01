Plus d'infos sur le concert Nola French Connection Brass Band à Paris

FUNK NEW ORLEANS

Créé en Nouvelle-Orléans, NOLA French Connection brass band s'est directement inspiré des brass band locaux. Le groupe s'est donné le défi de jouer et transmettre le plus fidèlement possible la musique des second lines néo-orleanaises. Mêlant hip-hop, funk et jazz, le brass band combine les rythmes entraînants des percussions aux puissants riffs des cuivres, avec une énergie contagieuse.

EVENT : https://www.facebook.com/events/1180561735332427/

Infos réservation :

- Email. com@alimentation-generale.net