Plus d'infos sur le concert Nohell4Hotel : Special UK à Paris

#NOHELL4HIPHOP c'est le rendez-vous Hip Hop de ceux qui ont l'esprit ouvert, tous les jeudis au Nouveau Casino.

Cette semaine, on lance #NOHELL4HOTEL, une collaboration avec Hotel Radio Paris, la Radio la plus indépendante de Paris qui n'arrete pas de monter. Pour l'occasion, le boss et directeur d'antenne, HRP, viendra nous faire un B2B avec son SOS Germs producteur franco/anglais et invitera Dj Oneninenine ainsi que le crew d'emcees britanniques HBK Crew.

https://soundcloud.com/hotelradioparis/yt-hbk-takeover-w-mr-jaeger-sendawg-258-rz-family-25062016

Et comme chaque jeudi, nos résidents D A N G et Frencizzle seront aussi de la partie pour faire résonner le hip-hop qu'ils aiment jusqu'à l'aube !

Posez votre nom (+ 3 max) et un son sur le mur de l'event pour faire partie des 50 premiers qui renteront gratuit avant 1h se prendre le showcase de HBK crew !

https://soundcloud.com/wzrdyoshi

https://soundcloud.com/tysxnrxmain

https://soundcloud.com/mrxjaeger

https://soundcloud.com/cubanlynx

https://soundcloud.com/ftwrecords

#CEstTousLesJoursNohell #CEstTousLesJeudisHipHop

???????? Line Up ????????

Hotel Radio Paris

http://www.hotelradioparis.com/

https://www.facebook.com/hotelradioparis/?fref=ts

Oneninenine

https://soundcloud.com/oneninenine

Germs

https://soundcloud.com/germsmusic

https://www.facebook.com/germsmusic/

D A N G

https://www.facebook.com/DANGOfficiel/

https://soundcloud.com/dangthatmyname

Frencizzle

https://www.facebook.com/Frencizzleofficiel/

https://soundcloud.com/frencizzle

???????? PARTENAIRES ????????

Greenroom

www.greenroom.fr

Générations

http://generations.fr/æ

Hotel Radio Paris

http://www.hotelradioparis.com/

Champagne Corps & Âme

http://champagne-corps-et-ame.com/fr/

Awdio

https://www.awdio.com/

Tealer

https://www.facebook.com/wearetealer/

Paris Mon Amour

https://www.facebook.com/parismonamourofficiel/

Dans Ma Ride

https://www.facebook.com/DansMaRide/

Jeu Dur

https://www.facebook.com/

Tupaktv

tupaktv.com

Dylerz

http://www.dylerz.com/

https://www.facebook.com/dylagency/?fref=ts

???????? INFOS PRATIQUES ????????

Nouveau Casino

109 rue Oberkampf, Paris XIeme

01.43.57.57.40

Métro Parmentier / Oberkamp / Ménilmontant.

Entrée gratuite sur liste avant 01H aux 100 premiers qui posteront un son et leur + sur le mur de l'event.

Prévente : 8euros (+ Frais de loc)

Resident Advisor:

Sur place : 12 euros

Site web : http://nouveaucasino.fr/le-nouveau-casino/

Infos réservation :

Resident Advisor Tél. 0143575740 - Email. direction@nouveaucasino.fr