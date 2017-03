Plus d'infos sur le concert Nohell4hiphop : Special Fashion Week à Paris

#NOHELL4HIPHOP c'est le rendez-vous Hip Hop de ceux qui ont l'esprit ouvert, tous les jeudis au Nouveau Casino.

Lors des 3 dernières éditions, nous avons showcasé des artistes montants de la scène fran?aise. Pour la prochaine, nous ouvrons nos frontières pour accueillir le rappeur originaire de Seattle, Aaron Cohenn. À l'image des Underachievers ou de Ratking, Aaron Cohen fait partie de cette vague de rappeurs dont le flow rappelle les grands emcees de New York et font renaître l'âge d'or du hip-hop, en travaillant avec des producteurs pointus comme Flume ou Myth Syzer. En tournée dans toute l'Europe, il viendra présenter quelques tracks de son dernier EP Off The Ground.

Co-fondateur de Tealer et ami de la Team Nohell, Jeff Tealer aka Van Der Kush viendra également représenter pour le H.I.P.H.O.P. Un set fumant à l'image de sa marque!

Et comme d'hab Dj Weedim et la Team NOHELL seront là pour nous jouer les dernières pépites de leur selecta, aussi bien que des classiques.

Pose ton nom + un son sur le mur de l'event pour faire partie des 50 premiers qui pourront rentrer GRATUITEMENT avant 1h et ne pas rater le début du showcase !

#CestTousLesJoursNohell #CestTousLesJeudisHipHop

???????? Line Up ????????

Aaron Cohen

https://www.facebook.com/aaroncohenmusic/

https://soundcloud.com/aaron-cohen

Dj Weedim

https://www.facebook.com/djweedim/

https://soundcloud.com/djweedim-1

D A N G

https://www.facebook.com/DANGOfficiel/

https://soundcloud.com/dangthatmyname

Frencizzle

https://www.facebook.com/Frencizzleofficiel/

https://soundcloud.com/frencizzle

???????? PARTENAIRES ????????

Greenroom

www.greenroom.fr

Générations

http://generations.fr/æ

Hotel Radio Paris

http://www.hotelradioparis.com/

Champagne Corps & Âme

http://champagne-corps-et-ame.com/fr/

Awdio

https://www.awdio.com/

Paris Mon Amour

https://www.facebook.com/parismonamourofficiel/

Dans Ma Ride

https://www.facebook.com/DansMaRide/

Jeu Dur

https://www.facebook.com/

Tupaktv

tupaktv.com

Lastreetcollab

https://www.facebook.com/Lastreetcollab-183713591982595/

???????? INFOS PRATIQUES ????????

Nouveau Casino

109 rue Oberkampf, Paris XIeme

01.43.57.57.40

Métro Parmentier / Oberkamp / Ménilmontant.

Prévente : 8euros (+ Frais de loc)

https://www.residentadvisor.net/event.aspx?940065

Sur place : 12 euros

Site web : http://nouveaucasino.fr/agenda/

Infos réservation :

Resident Advisor Tél. 0143575740 - Email. direction@nouveaucasino.fr