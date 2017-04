Plus d'infos sur le concert Nohell4HipHop Invite Clear Waters à Paris

#NOHELL4HIPHOP c'est le rendez-vous Hip Hop de ceux qui ont l'esprit ouvert, tous les jeudis au Nouveau Casino.

Pour cette édition, la Team NOHELL invite Clear Waters Records, collectif d'artistes et label parisien qui puise son essence dans le hip hop et les sonorités future beat. Ayant assuré les 1ères parties des concerts de Jay Prince (Soulection) et A2H, l'équipe est habitué a chauffer la piste et ce n'est pas pour rien si Hotel Radio Paris leur fait confiance pour animer un show tous les mois.

Pour l'occasion, ce sont les artistes Ang Kai (DJ set), J. Adi (DJ Set), LHAB (Dj Set) et Mikano (SHOWCASE LIVE) qui viendront jouer aux côtés des résidents de la Team NOHELL, D A N G et Frencizzle, toujours là pour vous jouer leurs dernières trouvailles ainsi que des classiques.

Pose ton nom + un son sur le mur de l'event pour faire partie des 50 premiers qui pourront rentrer GRATUITEMENT avant 1h !

#CestTousLesJoursNohell #CestTousLesJeudisHipHop

???????? Line Up ????????

Mikano [SHOWCASE]

https://soundcloud.com/ghostfacemik

Ang Kai

https://soundcloud.com/angkai

J. Adi

https://soundcloud.com/jacquadi

LHAB

https://soundcloud.com/lhabmusic

Frencizzle

https://www.facebook.com/Frencizzleofficiel/

https://soundcloud.com/frencizzle

D A N G

https://www.facebook.com/DANGOfficiel

https://soundcloud.com/dangthatmyname

???????? PARTENAIRES ????????

Greenroom

www.greenroom.fr

Générations

http://generations.fr/æ

Hotel Radio Paris

http://www.hotelradioparis.com/

Champagne Corps & Âme

http://champagne-corps-et-ame.com/fr/

Awdio

https://www.awdio.com/

Paris Mon Amour

https://www.facebook.com/parismonamourofficiel/

Dans Ma Ride

https://www.facebook.com/DansMaRide/

Jeu Dur

https://www.facebook.com/

Tupaktv

tupaktv.com

Dylerz

http://www.dylerz.com/

https://www.facebook.com/dylagency/?fref=ts

???????? INFOS PRATIQUES ????????

Nouveau Casino

109 rue Oberkampf, Paris XIeme

01.43.57.57.40

Métro Parmentier / Oberkampf / Ménilmontant.

Entrée gratuite sur liste avant 01H aux 100 premiers qui posteront un son et leur + sur le mur de l'event.

Prévente : 8euros (+ Frais de loc)

https://www.residentadvisor.net/event.aspx?951729

Sur place : 12 euros

Infos réservation :

Digitick Tél. 0143575740 - Email. direction@nouveaucasino.fr