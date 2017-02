Plus d'infos sur le concert Nohell4hiphop : 13block Showcase à Paris

#NOHELL4HIPHOP c'est le rendez-vous Hip Hop de ceux qui ont l'esprit ouvert, tous les jeudis au Nouveau Casino.

Remplis le gobelets et mets-toi bien pour accueillir 13 Block ! Après la sortie de « Ultrap », fin 2016, @DeTess, @OldPee, @Zefor et @Zed vous donnent rendez-vous sur scène pour interpréter leurs plus gros hits dès 1h - de quoi vous blinder d'énergie pour le reste de la nuit.

Le Dj du groupe, Morex on the track nous balancera aussi sa meilleure selection.

Pour toujours plus de plaisir et de bon hip-hop, nos résidents Dj Weedim & Frencizzle mettront ce qu'ils ont de plus chauds.

Pose ton nom + un son sur le mur de l'event pour faire partie des 50 premiers qui pourront rentrer GRATUITEMENT avant 1h et vous prendre le showcase de 13 Block !

#CestTousLesJoursNohell #CestTousLesJeudisHipHop

Site web : http://nouveaucasino.fr/agenda/

Infos réservation :

Resident Advisor Tél. 0143575740 - Email. direction@nouveaucasino.fr