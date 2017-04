Plus d'infos sur le concert Nohell4abcdr : Aftershow Ninho à Paris

#NOHELL4HIPHOP c'est le rendez-vous Hip Hop de ceux qui ont l'esprit ouvert, tous les jeudis au Nouveau Casino.

Après le succès de notre dernière collab avec eux, l'Abcdrduson.com et leurs fiers représentants, Le Captain Nemo et Noumzee reviennent turn-up avec la Team NOHELL !

En plus ?a tombe le même jour que le concert de Ninho SDT, rappeur du 9.1 qui pète tous les scores en ce moment avec son single Dis moi que tu m'aimes. Et comme il a décidé de rester au Nouveau Casino après son Live pour faire la fête avec nous, c'est son DJ QUICK OFFICIAL qui prendra aussi les commandes le temps d'un set assuré de foutre le feu, tant le gars est un ambianceur habitué des nuits hip hop à Paris depuis plus de 10 ans.

Côté Team NOHELL, D A N G et Frencizzle seront là pour vous jouer leurs dernières trouvailles ainsi que des classiques.

Pose ton nom + un son sur le mur de l'event pour faire partie des 50 premiers qui pourront rentrer GRATUITEMENT avant 1h !

#CestTousLesJoursNohell #CestTousLesJeudisHipHop

???????? Line Up ????????

DJ QUICK OFFICIAL

https://www.facebook.com/DJ-QUICK-OFFICIAL-340958387232/

Le Captain Nemo

https://www.facebook.com/pg/lecaptainnemo/

https://soundcloud.com/lecaptainnemo

Noumzee

https://www.mixcloud.com/discover/noumzee/

Frencizzle

https://www.facebook.com/Frencizzleofficiel/

https://soundcloud.com/frencizzle

D A N G

https://www.facebook.com/DANGOfficiel

https://soundcloud.com/dangthatmyname

???????? PARTENAIRES ????????

Abcdrduson.com

http://abcdrduson.com/

OKLM

http://www.oklm.com/

Greenroom

www.greenroom.fr

Générations

http://generations.fr/æ

Hotel Radio Paris

http://www.hotelradioparis.com/

Champagne Corps & Âme

http://champagne-corps-et-ame.com/fr/

Awdio

https://www.awdio.com/

Paris mon amour

https://www.facebook.com/parismonamourofficiel/

Dans Ma Ride

https://www.facebook.com/DansMaRide/

Jeu Dur

https://www.facebook.com/

Tupaktv

tupaktv.com

Dylerz

http://www.dylerz.com/

https://www.facebook.com/dylagency/?fref=ts

Hip-Hop 4 Life

http://hiphop4life.fr/news/

https://www.facebook.com/hiphop4life.fr/

CIMER

https://www.facebook.com/cimerlemedia

http://www.cimer.paris/

????????? TICKETS ??????????

Prévente..........8 ? (+ frais de loc)

http://bit.ly/2o61tXj

Sur place........12 ?

Réservation : resa@nouveaucasino.fr

???????? INFOS PRATIQUES ????????

LE NOUVEAU CASINO

109 rue Oberkampf 75011 Paris

01.43.57.57.40

Métro ligne 3 : Parmentier / Saint Maur

Website : http://nouveaucasino.fr/category/blog/

Soundcloud : https://soundcloud.com/nouveaucasino

Instagram : https://www.instagram.com/nouveaucasino/

Le Nouveau Casino n'est accessible qu'aux personnes majeures munies d'une pièce d'identité.

La direction se réserve le droit d'admission.

Site web : http://bit.ly/2o61tXj

Infos réservation :

Digitick Tél. 0143575740 - Email. direction@nouveaucasino.fr