Plus d'infos sur le concert Napoleon Dynamite à Paris

DIIS PARADIIS + VAN CAMPO-QUEEN OF MY LIVING ROOM

2017 ?a va être tellement chouette que Pedro te prépare une fête qui va te mettre du bonheur plein la tête.

Prépare bien ton booty, ?a va shaker fort fort fort. Pour démarrer les festivités, 2 live sur-vitaminés, comme ?a tu seras en forme toute l année. Pour le bal de promo, Pedro invite un guest de choix aux platines : Diis Paradiis qui nous vient du froid de Norvège. C est peut être pour ?a que ses sets t enveloppent de bonheur intense et chaud dont l'effet se prolonge jusqu'en juin (au minimum). Van Campo/ Queen of my living room, la Djette officielle de Pedro, vous servira ses sets vitaminés, diffuseurs d'amour et de bien être.

EVENT : https://www.facebook.com/events/924926180971292/

Site web : https://soundcloud.com/rikslyd

Infos réservation :

- Email. com@alimentation-generale.net