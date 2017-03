Plus d'infos sur le concert Napoleon Dynamite Academy : David Shaw à Paris

DJ SET ELECTRO POP LOVE AND CO

Est-il encore besoin de le présenter ? Véritable dieu vivant de la pop électro bodybuildée, versatile et sensuelle en mode slow porn, c'est le fondateur du meilleur label au monde HMS records. Anciennement Siskid, Animal Machine, David a notamment collaboré au premier album de Black Strobe et aussi donné naissance à de somptueux EP en tandem avec Jennifer Cardini. Actuellement membre de DBFC, il a récemment chanté pour Vitalic et on ne parle même plus de ses nombreux remix orgasmiques.

Tout ce qu'il touche se transforme en véritable bombe d'amour ! ?a fait 3 ans que Pedro rêve de l'inviter et ce soir ?a va être l'apothéose, parole de Pedro !

Le duo Officiels de Pedro, Le Formica & Van Campo/Queen of my living room pour un set vitaminé, diffuseur d'amour et de bien-être.

