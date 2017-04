Plus d'infos sur le concert Muevelo W/ El Lote Popular + Grandpa + Pedrolito & MC C-Imperatriz à Paris

Muevelo revient avec son mélange décomplexé et furieux de tous les nouveaux sons tropicaux !

Grandpamini, Pedrolito et MC C-Imperatriz feront brûler le dancefloor à coup de Reggaeton, Merengue, Moombahton, Cumbia, Dancehall, Tropical Bass...

Du Brille-Brille, des Mini-shorts et d'l'a chaleur, c'est ?a MUEVELO mami !

Ya tu sabes, à Muevelo viens pour pécho !

Muevelo sur Fb : https://www.facebook.com/MueveloParis

- LIVE BAND de 21h00 à 23h00 -

El Lote Popular

(América Latina)

« Avec des sonorités venant de toute l'Amérique du sud, El Lote Popular reprend des chansons traditionnelles du Chili en passant par des musiques plus actuelles d'Argentine et par des standards du Brésil, Cuba, Colombie... Le tout rythmé par leurs propres compos et les meilleurs sons incandescents de la Cumbia chilombienne ! »

https://www.facebook.com/ElLotePopular/

https://www.youtube.com/watch?v=ZAX73WREWH4

- DJ SET de 23h00 à 04h30 -

Grandpamini

(Muevelo / Pigalle Paris Radio)

Dj et Producteur Franco-Chilien, sa culture enracinée dans le hip hop et la Salsa, s'est vite diversifiée, les nouveaux sons africains et Latino-américains se sont intégrés dans ses sets pour créer un tour du monde sonore explosif et festif. Dj résident des légendaires soirées Ghetto Tiers Monde il mélange Mashups de son cru et pépites introuvables cumbia, kuduro, merengue de calle, coupé décalé.

https://www.facebook.com/Grandpamini

Pedrolito Radioglobal

(Muevelo / Groovalizacion Radio)

DJ/Sélecteur, « il dévoile dans chacun de ses podcasts de nouvelles tueries issues de la Global Bass » [A Nous Paris].

Pedrolito est ce qu'on appelle un véritable Digger de Tropical Beats et de Cumbias.

Il a mixé avec Sergent Garcia, Fauna, Uproot Andy, Miss Bolivia, El Hijo de la Cumbia, the SoulJazz Orchestra, RKK de Radio Nova, Alika, Dengue Dengue Dengue, Chancha Via Circuito, Geko Jones...

Ce Pibe vient te faire guincher, en espagnol.

www.mixcloud.com/Pedrolito/

https://www.facebook.com/pedrolito.radioglobal.jacasseries

MC C-Imperatriz

(Muevelo / Pigalle Paris Radio)

Légende secrète de la scène tropicale parisienne grâce au pseudonyme le plus absurde de la capitale, MC C-Imperatriz est en permanence connecté aux Caraïbes, à l'Amérique du Sud et l' Afrique à la recherche des sons les plus voyous du moment.

A Paris, il a commis ses forfaits dans divers clubs et bars de la capitale : le Panic Room, le Pop-Up du Label, Udo Bar, Les Disquaires.

Son mot d'ordre pour la soirée ? Dale duro!

http://www.mixcloud.com/mccimperatriz/

Site web : http://www.linternational.fr/event/muevelo-w-el-lote-popular-grandpa-pedrolito-mc-c-imperatriz/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com