Plus d'infos sur le concert Morning Sun et Lldbg à Paris

Venez nombreux vous trémousser à nos pieds vous l'avez bien mérité !

Entrée libre ??

? LLDBG (funk/rock/reggae)

Composé de 6 jeunes musiciens parisiens, LLDBG est un groupe de musique funk/rock aux doux accents de reggae.

Vous vous demandez ce que veut dire cet acronyme ? Vous le découvrirez peut être en venant voir nos concerts...

C'est propre.

Regarder : https://www.youtube.com/watch?v=9A-FRIlsrpg&feature=share

Ecouter : https://soundcloud.com/user-599725967

Suivre : https://www.facebook.com/LLDBGBG/

? Morning Sun (rock/funk)

Un son brut et vintage complètement assumé, des compositions surprenantes et emplies de maturités qui vous transportent dans un véritable road trip !

Bercés au Vinyl, mais élevés avec internet, les quatre jeunes chartrains de Morning Sun connaissent aussi bien le pur Rock'n'roll des Stones que le Hip-Hop de Kendrick Lamar, les influences sont tellement nombreuses qu'ils ne peuvent s'empêcher d'élargir leur univers encore et encore à chaque nouveaux riffs. C'est cependant leur groove ravageur et terriblement dansant qui fait le liant entre les différents climats aussi bien bruts et efficaces que doux et sensuels, créés par les quatres musiciens.

Ce sont leurs performances explosives et débordantes d'énergie qui les amènent à partager la scène avec des groupes tel que Lisa and The Lips ou encore les Mountain Men et à se produire en première partie d'Ana Popovic en Mai dernier !

Regarder : https://www.youtube.com/watch?v=BKmE6FXy5UM

Ecouter : https://soundcloud.com/morningsunofficiel

Suivre : https://www.facebook.com/morningsunofficiel/

Site web : http://www.linternational.fr/event/lldbg-morning-sun/

