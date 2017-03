Plus d'infos sur le concert Moran à Paris

Après un premier trop bref passage en première partie de Daran l'automne dernier, Moran revient sur les planches de L'Auguste Théâtre pour partager les pièces de son plus récent album «Le silence des chiens» et bien plus encore.

Lampes de chevet, amitiés sincères, colères tranquilles, bonheurs fragiles, Moran, accompagné de son acolyte et grand ami Thomas Carbou, vous invite à venir partager quelques heures d'humanité dans un lieu fait sur mesure pour les grandes rencontres.

Beaucoup de chansons accompagnées de projections d'images tirées du quotidien qui peut souvent être moins ordinaire qu'on le pense. Une suite de longues histoires courtes poussées à la sueur de rien pour un peu essayer de briser le silence des chiens.