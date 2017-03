Plus d'infos sur le concert Missonne à Paris

Missonne, une chanteuse épastouflante

Musicienne, Auteur- Compositrice et Interprète depuis son plus jeune âge, elle fait sonner son piano et son saxophone, bercée par des influences jazz héritées de son père.

Initialement compositrice de musiques instrumentales, elle se découvre vite une passion pour la chanson, s'accompagnant toujours au piano.

Elle allie aujourd'hui une expérience confirmée du chant à une solide compétence musicale, auxquelles s'ajoutent un goût prononcé pour l'expression comique et un talent créatif très original.

Son univers, c'est la chanson fran?aise « fantastico-humoristique », pleine d'imitations de personnages cyniques, croustillants et loufoques. Corsées d'humour noir, ses compositions sont accompagnées d'histoires dérisoires ponctuées de chansons souvent émouvantes, toujours truffées d'imaginaire.

Elle présente actuellement sur la scène parisienne et dans divers cabarets un spectacle musical très apprécié des mélomanes et amateurs de chansons populaires.

