Plus d'infos sur le concert Menace Présente Anchorsong, Jeremy Talon et Francis à Paris

Menace presents :

Anchorsong -Live- (Japan, Trutoughts)

Anchorsong (aka Masaaki Yoshida), producteur-beatmaker japonais, est devenu internationalement connu grâce à ses concerts uniques, où armé d'un simple sampler MPC et d'un clavier, il mélange rythmes electronica et samples inspirés de Morricone pour créer un hip hop parfois hypnotique, parfois funky et puissant. Signé sur le label Tru Thoughts Records, il a partagé l'affiche avec Bonobo, Prefuse73 ou encore Quantic.

Anchorsong is absolute fire! (Gilles Peterson)

http://anchorsong.com/

https://www.facebook.com/Anchorsong/

Première partie

Jeremy talon -Live- (Menace)

Jeremy Talon, le premier artiste signé sur le label et aussi guitariste du groupe Underground Canopy en live avant de s'envoler pour l'Asie.

https://www.facebook.com/Jeremy-talon-1322869531073289/

https://soundcloud.com/jeremytalon

+

Francis (Rose et Rosée)

Extended set

https://www.facebook.com/roseetrosee/

Site web : http://www.linternational.fr/event/menace-anchorsong-live-tru-thoughts-japan/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com