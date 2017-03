Plus d'infos sur le concert Mechanical Party à Paris

Pour fêter la sortie de leur nouvel EP, NEUMODEL et le label Word Up Records ont mobilisé autour d'eux la crème du clubbing parisien avec :

GET A ROOM!

CLAAP!

Une soirée avec du gros son, des potes et de la chaleur.

Un an après Alphabet EP, qui avait révélé le groupe au monde entier avec le single "DiCaprio On Acid" (+2 Millions d'écoutes), le duo parisien Neumodel est de retour avec 5 nouveaux titres toujours aussi éclectiques et efficaces : MECHANICAL EP.

A l'aube des années 2020, le Mechanical EP est la fusion du Cloud Rap et de la Deep house. Ces gothiques de l'électronique dessinent les contours de leur univers auto-désigné comme de la Cloud House.

Neumodel : https://soundcloud.com/neumodel

Get a room! : https://soundcloud.com/getaroomofficial

Claap! : https://soundcloud.com/claapyourhands

Word Up Records : https://www.facebook.com/worduprecords/?fref=ts

Prévente..........8 € (+ frais de loc)

Sur place........12 €

Bienvenue au #club #underground d'#oberkampf :

LE NOUVEAU CASINO

109 rue Oberkampf 75011 Paris

01.43.57.57.40

Métro ligne 3 : Parmentier / Saint Maur

Website : http://nouveaucasino.fr/category/blog/

Soundcloud : https://soundcloud.com/nouveaucasino

Instagram : https://www.instagram.com/nouveaucasino/

Le Nouveau Casino n'est accessible qu'aux personnes majeures munies d'une pièce d'identité.

La direction se réserve le droit d'admission.