Plus d'infos sur le concert Maylay Sparks + Rocc Spotz + DL à Paris

L'International présente // En entrée libre ?

?? LINE UP ??

- MAYLAY SPARKS (Underground Hip Hop / USA-West Philly )

Originaire de Philadelphie, avec son groupe Ill Advised, le rappeur Maylay Sparks aka Rahsheed représente l'age d'Or en matière de Boom Bap 90's indépendant et américain.

Ayant été en tournée et en studio avec des véritables stars telles que The Roots, The Alchemist, ou encore Dilated Peoples c'est grâce à sa passion mais surtout à son talent incontestable qu'il continue à représenter son art sur disque et en live.

Sur scène avec le talenteux et efficace Rick Rider au son.

https://www.youtube.com/watch?v=ckxYvc8W12M

https://www.youtube.com/watch?v=yFKEzG4yUMc

https://soundcloud.com/below-system/maylay-sparks-sleepless

https://www.facebook.com/TheOriginalMaylaySparks/?fref=ts

- ROCC SPOTZ ( Undergound Hip Hop / Chili-Suède )

Actif dans le milieu depuis plus d'un dizaine d'années, membre de Advance Patrol et Muddy Fatigue, ce MC d'origine chilienne résident suédois participe à beaucoup de scènes en Europe et est crédité sur bon nombres de disques.

Influencé par Immortal Technique, Mobb Deep ou encore Tres Coronas.

https://www.youtube.com/watch?v=NR0gLLQGFhQ

https://play.spotify.com/artist/3o5qI3yzSKb3hBYKEU1GuK?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open

- DL (Rap FR // Lyon-Réunion )

Artiste solo de la Zulu Nation qui évolue sur scène sous le label 6 feet deep Entertainment.

https://www.youtube.com/watch?v=Gbogff0Mya4

https://dl6feetdeep.bandcamp.com/album/jean-pierre-d-d

https://www.facebook.com/DL6feetdeep/?fref=ts

- Operator Shai Hulud ( Paris / Strictly Vinyl )

https://www.mixcloud.com/Sax2zemax/

- Dee Jay Nick Udg$ ( Underground Store / 6 FEET Deep / Strictly vinyl )

Disquaire , Animateur Radio , Dee Jay & Activiste Double H

https://www.undergroundstore.fr/videos/

https://www.undergroundstore.fr/audio/

?? INFOS PRATIQUES ??

ENTREE LIBRE !

Happy-hour 19h-21h

L'International

5/7 rue Moret

75011 Paris

Métros : Ménilmontant (2), Oberkampf (5 et 9), Parmentier (3)

Site web : http://www.linternational.fr/event/maylay-sparks-rocc-spotz-dl/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com