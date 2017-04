Plus d'infos sur le concert Luca / Roza Vertov / Dani Terreur à Paris

L'International présente / En entrée libre ?

?? LINE UP ??

- LUCA (Electro - dark soul)

Luca mélange les genres et oscille entre l'electro pop et une intrigante dark soul. Elle plonge allègrement dans un univers à la fois doux et mélancolique. Traversée de tensions sombres et sensuelles, sa voix chaude ne manquera pas de vous envoûter.

Laissez vous porter par « Amour à mort », premier titre extrait de son EP qui sortira en septembre.

Pour son premier concert à Paris, ne manquez pas son live, l'occasion de découvrir en avant première son EP.

Influences : Fever Ray, Feist, Róisín Murphy

Lien : https://soundcloud.com/camilleluca/amour-a-mort1

Suivre fb : https://www.facebook.com/clucamusic/

Instagram : https://www.instagram.com/luca_musique/

- ROZA VERTOV (Pop expérimentale, Atlas Ghost)

Roza Vertov est plasticien et musicien et décrit lui-même sa musique comme féministe engagée et radicalement Lo-fi et DIY. Sa voix et son souffle sont pour lui des outils d'exploration sonore qu'il conjugue à une ambition de créer des chansons pop, empruntant aussi à la techno et à la noise. Il revient sur scène après une longue absence pour présenter de nouvelles compo electro mais organiques, politiques, et surtout mélodiques et sensuelles !

Influences : The Knife, Sonic Youth et Meredith Monk.

Regarder : https://youtu.be/eSpc7oAV8Kw

https://youtu.be/rsilXvAUlNE

Écouter : https://play.spotify.com/artist/0MN4VPMwqp3pfqJO6x9Cdl

Suivre : http://rozavertov.com/

https://twitter.com/rozavertov

https://www.facebook.com/RozaVertov/

- DANI TERREUR (Electro Rock)

Présentation Après plusieurs digressions au sein de boys bands de la place parisienne et une audition Les Inrocks Lab remarquée en 2013, Dani Terreur est enfin de retour avec son premier EP «Gri-Gri». Des textes caustiques, un tempo alangui, une guitare vrombissante et une voix tiraillée : Dani règle ses comptes dans ce tube lapidaire, mélangeant habilement pop anglo-saxonne, musique électronique et chanson fran?aise. - Les Inrockuptibles

Influences : Prince, Nino Ferrer, John Carpenter

https://www.youtube.com/watch?v=oSQNW2J7DkM

https://www.facebook.com/daniterreur/

https://soundcloud.com/daniterreur

?? INFOS PRATIQUES ??

ENTREE LIBRE !

Happy-hour 19h-21h

L'International

5/7 rue Moret

75011 Paris

Métros : Ménilmontant (2), Oberkampf (5 et 9), Parmentier (3)

Site web : http://www.linternational.fr/event/luca-roza-vertov-dani-terreur/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com