Plus d'infos sur le concert Livin'groom #3 : Shoefiti + Amazons On Ponies à Paris

L'International présente // En entrée libre ?

- SHOEFITI (Indie Rock)

Inspiré par le son de la scène Indie nineties, Shoefiti mixe mélodies lumineuses et éclats noisy, jouant sur des frottements harmoniques et ajoutant au tout un son fuzz moderne. Sur scène : tornade de guitares, averse de sueur, hurlements et chanteur en mode immersion dans le public + chaussures volantes.

Site : http://www.shoefiti.net/

Video : https://www.youtube.com/watch?v=PxH2FYWf_cA

Facebook : https://www.facebook.com/shoefiti/

- AMAZONS ON PONIES (mi Punk Garage - mi Cascadeurs)

Moitié groupe de punk/garage, moitié cascadeurs, AOP se définissent surtout en groupe de remplacement (replacement band en anglais), prêts à déverser leur musique ravageuse et leurs textes emplis de poésie aux afficionados de rock débraillé.

FB : https://www.facebook.com/AOPtheband/?fref=ts

Lien album : https://amazonsonponies.bandcamp.com/releases

- LE GROOM - Réseau Alternatif de Solidarité

legroom.reseau@gmail.com

https://www.facebook.com/legroom.reseau

Site web : http://www.linternational.fr/event/livingroom-3-shoefiti-amazons-on-ponies/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com