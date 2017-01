Plus d'infos sur le concert Lick My Guitar Party : Marco Cinelli, The Second Sons et Lucie à Paris

LICK MY GUITAR PARTY

Marco Cinelli - Pop indie - Live

? Pop indie vibes pour nous faire danser

Marco Cinelli est né en Italie. Il commence à jouer de la guitare à l'âge de 11 ans, inspiré par les grands artistes qu'il écoutait sur les vinyles de son père tels que Jimi Hendrix, Stevie Wonder, Led Zeppelin et Prince. Très tôt, il décide de devenir musicien, chanteur et compositeur.

Après des études musicales à l'école Saint Louis College of Music à Rome, il quitte l'Italie pour faire carrière à l'étranger et s'installe aux Pays Bas où il développe ses talents de performer et de compositeur. Il produit, compose et publie un EP puis un album. Deux ans plus tard, il emménage à Paris où il vit actuellement et sort son troisième album intitulé « Parallel Postulate », en 2013. Il définit son style comme urban soul/pop.

En 2015, il remporte la seconde édition du concours Black XS Paco Rabanne; Iggy Pop, le parrain du concours, le définit comme une « vraie rock star » après l'avoir vu performer.

Actuellement, en plus de se produire sur scène, Marco Cinelli prépare pour son nouvel EP, dont « Oh Oh » en est le premier single.

The Second Sons - British Rock - Live

? All the way from London, les Second Sons sont le retour du sound des Rolling Stones

Une prise moderne sur un son classique, The Second Sons tire ses influences de l'une des plus grandes époques du rock, du blues, de la soul, du RnB et du country. Originaires de Londres, Les Sons ont appris des meilleurs des meilleurs; Rolling Stones, Faces, Otis Redding, Wilson Pickett, Muddy Waters, Howlin 'Wolf, Little Walter, de B.B King et bien d'autres, dont la musique résiste à l'épreuve du temps.

En novembre, The Sons rejoignent le légendaire Chris Kimsey à Eastcote Studios pour enregistrer Can not You See et Is not it a Shame. Ils seront de retour en studio pour la nouvelle année pour produire un nouvel album.

Lucie - Funk/Disco/Dance - Dj-set

? DJ, chanteuse et productrice suédoise installée à Paris.

