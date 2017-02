Plus d'infos sur le concert Les Siestes Acoustiques de Bastien Lallemant à Paris

Le public est invité, dans l'intimité de La Loge, à s'étendre et à être bercé par la musique acoustique de Bastien Lallemant et de ses acolytes. Comme le nom l'indique, ces rencontres se déroulent à l'heure de la sieste, le dernier dimanche de chaque mois. Le public est invité, dans l'intimité de La Loge, à s'étendre et à être bercé par la musique acoustique de Bastien Lallemant et de ses acolytes. Des musiques, des récits, des fictions s'enchaînent pour une heure de concert qui s'achève délicieusement par un goûter maison. Autour de Bastien, des amis l'accompagnent dans cette aventure musicale originale : Albin de la Simone, Seb Martel, Bertrand Belin, David Lafore, Holden, JP Nataf, Richard Robert et d'autres encore improvisent en s'inspirant du répertoire de chacun. Laboratoires musicaux et acoustiques, les siestes sont imprévisibles, il n'est pas impossible cependant de s'y laisser prendre et de plonger pour de bon. La sieste dure environ une heure, il est conseillé d'apporter son oreiller. Applaudissements interdits, ronflements vivement encouragés. LES SIESTES ACOUSTIQUES ont été créées par Bastien Lallemant lors du festival Le Festin. C'est à La Loge qu'il les propose pour la première fois à Paris en 2010 et depuis, ces concerts particuliers sont devenus l'un des rendez-vous privilégiés de la salle dédiée à la jeune création. En quatre ans, Bastien Lallemant et La Loge ont organisés un peu plus de 50 Siestes, ont bercé environ 3500 spectateurs avec près de 20 artistes et ont dévoré approximativement 650 recettes différentes de gâteaux faits maison.

