Pour la première fois en France, Manu Masaedo(cajon), Ismael Fernandez « El Bola »(Chant) et Yeray Cortès(Guitare).

Ils ont entre 20 et 25 ans et alignent déjà des références bluffantes et une grande simplicité.

C'est une occasion unique de découvrir ces trois artistes ensemble ; une avant première de l'époque à venir.Vous l'aurez compris, il s'agit la de trois des meilleurs représentants du futur du Flamenco. Il est rare d'avoir, si jeune, une personnalité musicale aussi définie, un goût et un savoir faire sûrs qui alimentent une créativité explosive.

Manu Masaedo (Cajon).

Issu d'une famille Argentine installée à Grenade, Il commence très jeune par la batterie et se tourne rapidement vers le Cajon Flamenco. Suite à son passage au conservatoire de Barcelone, il démarre sa carrière professionnelle en gagnant le concours « PRK » et représente la marque de cajon « DG » sur tous les salons de musique du monde. Ses multiples influences musicales font de lui un sideman très demandé dans le flamenco et dans la latin music. On aura pu l'écouter aux côtés de Montse Cortès, Josemi Carmona, Alain Perez, Jorge Pardo, Paquito d'Rivera ou Wynton Marsalis...

Ismael de La Rosa « El bola » (Chant).

Issu de la célèbre famille gitane Fernandez (Dont Curro et Esperanza sont quelques uns des plus fiers représentant), Ismael se fit remarquer au concours national de Cordoba aux côtés de Soraya Clavijo ainsi qu'au concours national de la Union. Très demandé dans l'accompagnement de la danse il a travaillé avec El Torombo, Manuel Liñan, Rafaella Carrasco.

Yerai Cortès (Guitare).

Ce guitariste et compositeur originaire d'Alicante, commença son apprentissage en Famille. Il s'installa rapidement à Madrid ou il officia dans les meilleurs tablaos de la ville (Casa Patas, Corral de la Moreria,...) ou il travaille avec la Negra, La Tana, Marcos Flores, Javier Colina. Egalement compositeur de chansons (« Bodegon » avec José Maldonado, « FlamenKlorica » de Vanesa Coloma).

DATES

Le jeudi 2 mars 2017 de 19 h 30 à 22 h

