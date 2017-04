Plus d'infos sur le concert «yaka Dansé ! » Lazy Flow et Woody Braun à Paris

DJ SET AFRO DISCO HIP HOP LATIN GHETTO HOUSE

Woody Braun et Lazy Flow se sont rencontrés sous les tropiques en diggant des vinyls chez un disquaire appelé Cosmos. Alors que Woody était plutôt porté sur l'Afro-Disco et le Hip-Hop, Flow venait d'acquérir une merveilleuse collection de disques de Samba et de Ghetto House locale qu'il mélangeait allègrement. De retour à Paris il décident de s'associer pour une première soirée et suite à son succès forment un des duo back 2 back les plus caliente de la capitale, se produisant lors de soirées à la Favela Chic, Wanderlust, Nouveau Casino, Alimentation Générale, La Mano et bientôt Rio, Kingston et Lagos.

