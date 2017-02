Plus d'infos sur le concert La Pelle Forte Part.1 : Strawdogz, Slowciety, Neo et Foksacut à Paris

C'est un concept simple, du gros son et un super lieu pour se mettre bien un samedi soir.

Entrée libre !

?? LINE UP ??

- StrAwDogZ (Electro-Dub)

Le projet Strawdogz est un projet crossover mélangeant divers univers tels que l'électro, la bass music, le dub et le hip-hop.

On retrouve donc dans la musique de Strawdogz des samples, des scratches, des basslines analogique et des rythmes digitaux. Autour du noyau dur, on retrouve des collaborations avec divers musiciens et chanteurs au background différents.

Everyone has a breaking point

https://soundcloud.com/strawdogz

https://www.facebook.com/strawdogz56/

- Néo x Foksacut (HipHop-Electro / Rimshots-Tour De Manège)

4 mains, 4 oreilles et baam!

https://www.mixcloud.com/rimshots-collectif/

https://www.facebook.com/rimshots.collectif

- Slowciety (Electronique-House)

Slowciety, c'est le mélange des genres, la rencontre d'influences diverses, le tout porté par une quête de créativité musicale tout en conservant un ancrage club. Officiellement lancé en février 2016, le label a développé son identité par le biais de podcasts mixés par un vaste roster d'artistes européens. Slowciety s'apprête à sortir son premier EP, « Figures », un various qui comporte les tracks de trois des membres fondateurs, auquel s'ajoute un remix imparable d'I:Cube.

https://soundcloud.com/slowciety

https://www.facebook.com/slowciety/

Site web : http://www.linternational.fr/event/la-pelle-forte-part-1-strawdogz-slowciety-neo-x-foksacut/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com