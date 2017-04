Plus d'infos sur le concert L'exil Et L'orgueil De L'exil à Paris

Après Joe Chicago & the Supercherries - Episode 1 en septembre dernier, Joseph Holc continue son travail introspectif d'exploration et de revisitation de sa propre histoire et de celle de son groupe. En croisant la performance théâtrale et musicale il perpétue la tradition de transformation de l'objet en sujet avec une approche fine et spirituelle toute personnelle mais aussi profondément portée sur l'autre spiritualité.