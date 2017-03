Plus d'infos sur le concert Kermesse Electronique : Alexandr, Megatop, PMCP. et Polair à Paris

Le 18 mars viens t'émerveiller avec nous à la Kermesse Electronique de l'International.

Au programme ? Jeux, tombola et musique.

?????? LINE UP ??????

- ALEXANDR (Live)

ALEXANDR c'est l'étendard d'un trio débarqué au printemps 2016 sur la scène parisienne, mais dont l'essence est, à coup sûr, extraite d'un coin du nord de l'Angleterre, quelque part à l'aube des années 90.

Leurs racines britanniques et fran?aises, et les quelques années passées dans les salles de concerts et les bars de l'est parisien auront donné vie à ce triangle de genres et de gènes. Et sans doute à une certaine conception de la pop.

Les titres prennent forme à six mains dans un home studio au sous-sol d'un pavillon de banlieue, en autarcie. C'est en mars que sort le premier single accompagné d'un clip entièrement DIY, aux images volées dans les rues de New-York. Fun In The Danger : le ton est donné !

Et si la production et les touches électroniques donnent l'impression d'une sophistication toute contemporaine, le basculement dans le brut n'est jamais loin. Comme une oscillation, entre minimalisme et mur du son, entre l'euphorie de la soirée et la mélancolie du lendemain.

Un second single, You Won't Get Another Chance, ouvrira le premier EP annoncé pour le 14 novembre, suite à quoi ALEXANDR embarquera en quête de nouveaux territoires, terminant notamment l'année par une série de dates en Angleterre.

https://www.facebook.com/alexandr.popmusic

https://soundcloud.com/alexandrpopmusic

- MEGATOP (Live)

Derrière MEGATOP, il y a Victor et Chloé, deux mégapotes biberonnés au hip hop et au R'n'B de la fin des années 90. Leur musique cloud pop se promène librement entre les codes old-school et les sonorités ultra-modernes. A travers une écriture sensible, une voix planante et des rythmiques trap, ils expriment les sentiments complexes de leur génération : entre passion et désenchantement, entre rêves de gosse et grosses claques dans la gueule.

https://www.facebook.com/megatopmusic

https://www.youtube.com/watch?v=opMsMhKiTQk

- PMCP. (Live)

Dans cet improbable cocktail sonore, où tout bascule à mi-parcours, l'acoustique rencontre l'électronique. Sans colère. Le sax outrancier se perd dans des nappes aqueuses résolument organiques. Les voix s'abandonnent aux basses rebondies. La rythmique ciselée, obsédante, emporte une guitare suave et chaloupée. En un claquement de caisse claire, la locomotive déroule sa pulsation entêtante. Au milieu d'idées que l'ivresse éparpille, se forge une identité singulière, entre electro pop chaleureuse et house exaltée. PMCP. va au charbon et livre une musique sincère et débridée.

https://www.facebook.com/pmcplive

https://soundcloud.com/pmcplive

- PolaiR (Dj set)

https://www.facebook.com/polairwatso

https://soundcloud.com/polairwatso

Site web : http://www.linternational.fr/event/kermesse-electronique-alexandr-x-megatop-x-pmcp-x-polair/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com