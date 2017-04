Plus d'infos sur le concert Kaben + Julian à Paris

L'International présente // En entrée libre ?

?? LINE UP ??

- KABEN (Electronic / Dream Pop)

Petite île perdue au milieu de l'océan, Kaben prend ici le nom d'un jeune duo composé de Sergio Daconceicao et Jim Casanova. Avec un chant à la fois crooner et mélancolique, leur premier EP « Blue Marmot » sorti en 2014 chez Jarring Effects allient subtilement une rythmique Post-Dubstep et une mélodie Dream Pop.

Influences: Seekae, Mount Kimbie, King Krule

Soundcloud : https://soundcloud.com/wearekaben/kaben-frnds1

Facebook : https://www.facebook.com/weareKaben/

- JULIAN (Pop Electro)

Julian se donne la liberté d'être un peu lui-même mais surtout un autre.

C'est en fran?ais qu'il se raconte.

C'est en anglais qu'il image l'intime.

Où les sons synthétiques s'accordent aux instruments acoustiques. pour révéler une musique définitivement métissée.

Influences : Sébastien Tellier, David Bowie, Oscar & the wolf

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCCTwOy8VuTHOm6tQ0TrH5rQ

Bandcamp : https://julianpopopopop.bandcamp.com/album/julian-ep

Facebook : https://www.facebook.com/Julianpopopopop/

?? INFOS PRATIQUES ??

ENTREE LIBRE !

Happy-hour 19h-21h

L'International

5/7 rue Moret

75011 Paris

Métros : Ménilmontant (2), Oberkampf (5 et 9), Parmentier (3)

Site web : http://www.linternational.fr/event/kaben-julian/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com