MALOYA

Né en banlieue parisienne et installé en Métropole, Jean-Didier découvre le maloya dans sa cage d'escalier, lors d'une visite surprise de son oncle Danyèl Waro. Formé à la meilleure école, Jean-Didier tourne en France avec son groupe et accompagne régulièrement Danyèl ou Christine Salem. Allergique aux catégories musicales, il installe avec Sami Pageaux-Waro une complicité qui aboutit à la naissance d'un très bel album en 2015. On y découvre un maloya rageur et tendre, coloré au bitume des cités... Un maloya libre, qui intègre l'héritage des pères et bouscule le genre avec ses références urbaines et ses rêves d'Afrique. Un artiste plein de promesses à ne pas rater !

