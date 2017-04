Plus d'infos sur le concert Jazz Oil à Paris

ORIENTAL JAZZ

Jazz Oil est un véritable « pont » entre le jazz et les musiques traditionnelles arabes. Le groupe s'est formé en 2008 à Tunis autour d'un duo inattendu d'instruments: la basse et le qanun. Nidhal Jaoua propose une nouvelle technique de jeu sur cet instrument traditionnel de 78 cordes créé au IXe siècle au Moyen Orient. Quant à Slim Abida, fondateur, il présente la basse comme un instrument soliste, hors de son cadre d'accompagnateur habituel. Ces choix artistiques donnent à JAZZ OIL une identité et une couleur musicale unique. Ils sont accompagnés par Amir Mahla au saxophone, Marc Dupont à la batterie et Anthony Honnet au clavier.

