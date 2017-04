Plus d'infos sur le concert [inter-club] Hygge - All Night Long Dj Set à Paris

L'International présente INTER-CLUB, son rendez-vous dancefloor du week-end jusqu'au petit matin // Entrée libre ?

?? LINE UP ??

- HYGGE (House/Disco, Resident DJ Hotmix Radio Dance)

Hygge c'est un duo de DJ/Producteur Fran?ais basé à Paris. C'est la rencontre de deux artistes avec une passion commune pour la musique électronique. Ils unissent leurs compétences et leurs inspirations autour d'une ambition partagée.

Leur univers musical ne cesse de s'affiner au fil des années de collaboration, les influences house & disco se faisant de plus en plus présentes. Chacun de leurs tracks et sets est une invitation au partage et à la bonne humeur. Alternant entre rythme et mélodie, nouveautés et old school, numérique et vinyle, ils cherchent avant tout à transmettre des émotions et du groove à chacune de leur prestation.

Soundcloud : https://soundcloud.com/hygge_music

FB : https://www.facebook.com/HYGGEMusic/

?? INFOS PRATIQUES ??

ENTREE LIBRE !

Happy-hour 19h-21h

L'International 5/7 rue Moret 75011 Paris

Métros : Ménilmontant (2), Oberkampf (5 et 9), Parmentier (3)

Site web : http://www.linternational.fr/event/inter-club-hygge-all-night-long-dj-set/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com