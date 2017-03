Plus d'infos sur le concert Hilaire Pend Warm Up Show Invite Haylen et Col En Fleurs à Paris

Pour ce Warm Up de Mars, place aux jeunes talents avec la chanteuse et guitariste HAYLEN. D'abord chanteuse solo, elle forme avec ses musiciens « Haylen and Band » au cours de l'année 2010. Ce groupe constituera un nouvel écrin pour sa voix puissante et mélodieuse et donnera corps à ses compositions Soul, folk, rock. Son style musical continue de faire résonner une certaine idée de l'âge d'or de l'American way of life. En première partie, COL EN FLEURS viendra partager sa Soul Pop acidulée où se mêlent sons d'hier et d'aujourd'hui. Un quartet qui revendique avant tout une innocence joyeuse et une légèreté ludique dans le plaisir d'un chant en liberté.

