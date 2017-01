Plus d'infos sur le concert Harsh, Seven Ages et Get Out To Die à Paris

HARSH, Seven Ages et Get out to die pour une soirée qui va envoyer du loud à l'International !!

HARSH - synonyme de rude, cassant, rugueux - est un groupe fran?ais de Hard Rock, tirant ses inspirations dans des sonorités telles que le Rock, le Heavy, le Blues ou encore le Metal. Après avoir sorti son premier clip officiel Welcome The World en été 2016, le groupe a parcouru les scènes parisiennes telles que le O'Sullivans Backstage, Le Batofar, le Petit Bain...

Seven Ages - est un groupe de rock originaire de Paris. Un univers musical tourné vers le monde anglophone et bercé par des influences qui remontent au coeur des années 1970, partagé entre des riffs puissants made in Led Zeppelin et des lignes mélodiques et polyphoniques fa?onnées à la Queen.

Le groupe ne manque pas d'intégrer à leurs morceaux des sonorités et tendances actuelles brit-pop, s'aventurant même parfois aux frontières du stoner rock.

Site Web : www.seven-ages.com

Facebook : www.facebook.com/sevenages

YouTube : www.youtube.com/sevenages75

Twitter : www.twitter.com/Sevenages75

Get Out To Die - est un Power-Duo parisien qui voit le jour malgré lui en Mars 2016.

On ne remerciera en effet jamais assez le guitariste de s'être évaporé du jour au lendemain et de laisser toute la place à la puissance du duo...

Grace à lui Get Out To Die est né !

Yeah !!

Vive l'Overdrive !

Vive la Fuzz !

Vive le gros son et les mélodies simples !

On le dira jamais assez : Go Big Or Go Hospital !

Ride In Peace !

bandcamp :https://getouttodie.bandcamp.com/

Facebook : https://m.facebook.com/getoutodie/

Site web : http://www.linternational.fr/event/harsh-seven-ages-get-out-to-die/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com