Congratulée par Sharon Jones, Cat Power, Charles Bradley et Craig Charles, Hannah Williams a explosé sur la scène Soul avec son premier album Hill of feathers. Des Etats-Unis à l'Australie en passant par l'Europe, l'album a séduit au point de se retrouver en numéro 1 des titres les plus téléchargés en Grèce et de dépasser le million de vues sur YouTube pour le single Work it Out. Venez découvrir la voix puissante d'Hannah Williams qui nous revient avec un nouvel album et un nouveau groupe, The Affirmations, tout droit venu de Bristol. Enregistré au studio Quatermass par le producteur et batteur Malcolm Catto (producteur de The Heliocentrics qui collaboré également avec Floating Points, Quantic, Dj Shadow, Madlib) on y retrouve sa touche psychédélique.

