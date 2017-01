Plus d'infos sur le concert Guido Vs Shadi à Paris

ARABIC TECHNO SOUND DJ SET

Guido Minisky fut DA et résident au Pulp, Chez Moune, et au 9Billards. Il est aujourd'hui moitié d'Acid Arab et continue à collecter et révérer tous les disques de musique à danser, que la planète veut bien lui offrir.

Shadi Khries parcourt le monde depuis de nombreuses années en tant que percussionniste, Dj et producteur. Il est contributeur d'Acid Arab depuis 2013 et vient de sortir l'album KING GHAZI avec Gilb'r chez Versatile Records. Inspiré par l'atmosphère du Wadi Rum, le désert de son pays d'origine la Jordanie, son Dj set, Arabic Techno Sound, est un mélange hypnotique de musiques traditionnelles du Moyen Orient et de sonorités électroniques.

Site web : https://www.facebook.com/guido.minisky

Infos réservation :

- Email. com@alimentation-generale.net