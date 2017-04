Plus d'infos sur le concert French Tobacco + Majama Acoustic Session à Paris

L'International présente // En entrée libre ?

?? LINE UP ??

- FRENCH TOBACCO (New folk - Gypsy Mama Records)

French Tobacco, c'est un chanteur, une guitare et une valise. L'artiste, de son vrai nom Sacha Page, est originaire de Paris. Né de parents voyageur, il monte son premier groupe Sacha Page Band qui connait un certain succès. En 2009 il décide toutefois de se lancer en solo et participe à La Nouvelle Star en 2010. Il s'incline finalement peu avant la finale.

Après un EP publié sur internet, il est repéré par Gérard Drouot Production qui devient son agent. Dès le printemps 2014, il enchaine les premières parties et les concerts dans des salles parisiennes.

Inspiré par des artistes comme Jeff Buckley, il compose et chante des textes entre rock et folk. Il signe sur le label Play On et entre en studio en mars 2014. Toujours très présent sur scène, il publie en janvier 2015 son premier single «Cry» , extrait de son album à sortir. Le clip est ensuite réalisé à Los Angeles.

?Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Kh4WQbLTtcg

?Facebook : https://www.facebook.com/frenchtobacco/0

?Site web : http://www.frenchtobac.co/

- MAJAMA ACOUSTIC SESSION (jams)

Scène ouverte/Open Mic acoustique animée par le collectif de musiciens Majama.

Organisateurs de grooveries, Majama vous propose de prendre place pour une transe harmonique 100% éclectique. Cette jam acoustique est l'occasion de découvrir des artistes et pourquoi pas l'artiste qui est en vous. Pas de programme, il n'y a de style dominant que votre alchimie pour faire lever la scène et le public !

Instruments à dispositions:

- Cajon

- Basse

- Guitares

- Percussions

- et évidemment des micros !!

Vous pouvez également ramenez vos instruments, on accepte de tout: trompette, trombone, balafon, kora, guembri, tablas, cithares, bol tibétain, voix enrouées, bâton de pluie, didgeridoo, claviers pour bébé ou encore boîte à Meuh.

?Collectif Majama : https://www.facebook.com/CollectifMajama/

- PETROLE & FRIENDS #2 (dj-sets)

Après les concerts, le collectif Pétrole prendra la suite pour une nuit enflammée aux sonorités house et disco jusqu'à 6h du matin!

Event : https://www.facebook.com/events/1023319917812064/

?? INFOS PRATIQUES ??

ENTREE LIBRE !

Happy-hour 19h-21h

L'International

5/7 rue Moret

75011 Paris

Métros : Ménilmontant (2), Oberkampf (5 et 9), Parmentier (3)

Site web : http://www.linternational.fr/event/french-tobacco-majama-acoustic-session/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com