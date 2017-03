Plus d'infos sur le concert Francky Swing & Les French Kiss à Paris

BAL SWING

Dans la lignée des grands orchestres de swing d'après guerre l'orchestre de Francky Swing & les French Kiss, remet au goût du jour les standards Américains et les chansons populaires fran?aises. Une ambiance cave St Germain des près, pour le plus grand plaisir des danseurs et des danseuses... Un médicament efficace pour retrouver l'énergie et l'insouciance des années folles. Une voix chaude...des arrangements soignés et surtout une section rythmique imparable... Bienvenue dans l'univers de Francky...

