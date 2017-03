Plus d'infos sur le concert Forro De Balkão à Paris

BAL BRESIL & BALKANS

Véritable carrefour de l'Europe aux portes de l'Orient, la région des Balkans a engendré une musique marquée par un esprit festif sans précédent. Au Brésil, le mélange des cultures européennes, africaines et indiennes a donné naissance à une culture populaire jubilatoire et métissée. D'un côté, le feu, de l'autre, la poudre... C'est tout l'esprit de Forró de Balkão: une musique enivrante, dans la tradition des bals du Nordeste du Brésil, avec une touche de folie balkanique à faire virevolter les plus pudiques. Forró de Balkão: imaginez Gilberto Gil vidant plusieurs verres de vodka en compagnie de Kusturica qui, lui, préfère siroter langoureusement une caïpirinha...

Site web : http://www.forrodebalkao.com/

