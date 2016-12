Plus d'infos sur le concert Fiesta Latina Mestiza : El Lote Popular à Paris

CUMBIA SALSA SON CUECA BOLERO

« Avec des sonorités venant de toute l'Amérique du sud, El Lote Popular reprend des chansons traditionnelles du Chili en passant par des musiques plus actuelles d'Argentine et par des standards du Brésil, Cuba, Colombie... Le tout rythmé par leurs propres compos et les meilleurs sons incandescents de la Cumbia chilombienne ! »

Event fb: https://www.facebook.com/events/332130350494262/)

Site web : https://www.facebook.com/ElLotePopular/

Infos réservation :

- Email. com@alimentation-generale.net