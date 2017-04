Plus d'infos sur le concert Festival La Petite Boîte à Paris

En 2017, pour sa première édition, La Petite Boite se révolte !

Face aux incertitudes qui touchent la jeunesse d'aujourd'hui, nous refusons le repli sur soi, la peur et la passivité désabusée. Nous croyons à l'art et au partage pour conjurer les mauvais sorts. Il s'agit alors d'apporter ensemble une pierre à l'édifice d'un avenir que nous rêvons vivant, multiculturel, festif et pacifique.

La Petite Boîte, c'est le souhait d'un temps pour être ensemble, se rencontrer, se parler. L'occasion pour des jeunes créateurs qui constitueront demain le paysage artistique fran?ais de nous montrer ce qu'ils savent faire de leurs mains, de leurs voix et de leurs coeurs, de nous montrer aussi leur réflexion sur le monde qui les entoure.

Rejoignez nous le 2 avril à L'international pour une après midi et une soirée au cours desquelles 19 artistes, groupes et collectifs vous proposeront des performances, expositions et spectacles sur le thème de la révolte.

ENTREE LIBRE !!

////////////////////////////// AU PROGRAMME //////////////////////////////

//////// EXPOSITIONS

Diane Alazet - « Les lignes de résistance » - photographies

Victoria Chevalier - photographies

Romain Gaubert - collages et poèmes photographiques

Paul Hardy - peintures

Adrien Weber Illustration dessinera en direct tout le long festival.

https://www.facebook.com/weberadrien/

///////// A PARTIR DE 16h

16h : Ouverture musicale, Céline Labadie et Les Autres

Accompagnés d'une peintre, Lucia Lobo

https://www.facebook.com/CelineLabadieOfficiel/

https://www.facebook.com/lesautresparis/

16h45 : « Le Canal du Panama », Yvan Loiseau (théâtre)

17h15 : « Fais-Moi Taire », Raphaël Biss (court-métrage)

17h45 : Lecture de Julia Barantin

18h : « Le défilé commence », Collectif Satori (théâtre)

https://www.facebook.com/collectifsatori/

18h45 : « Aponivi.2 », Joanna Sublon (danse/vidéo)

19h10 : « Nous sommes ici pour changer le monde », Cie des Gavroches Chapeautés (théâtre)

https://www.facebook.com/CieGavrochesChapeautes/

19h50: Groupe 1 SensC (danse/slam)

https://www.facebook.com/1sensc/

20h10 : « Rien n'a changé. Et alors ? », création collective étudiants de Paris VIII (théâtre)

///////// SOIRÉE CONCERTS

20h30 : Martymusicshow (nouvelle scène fran?aise indépendante)

https://www.facebook.com/martymusicshow/

21h15 : Shefré Li (rap)

22h : Chanvre (rock alternatif)

https://www.facebook.com/Chanvre-1546101612366669/

22h45 : Chaman Crew (rap)

https://www.facebook.com/ChamanCrew/

23h30 : DJ Set de René Danger du collectif La Boucle (disco/funk)

https://www.facebook.com/CollectifLaBoucle/

Si vous voulez nous aider, c'est par ici :

https://www.helloasso.com/associations/les-ateliers-pandore/collectes/la-petite-boite-sur-revolte

Site web : http://www.linternational.fr/event/festival-la-petite-boite/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com