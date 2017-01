Plus d'infos sur le concert Fenömen à L'international - Musique-art-mode à Paris

Pour bien commencer l'année, FENÖMEN organise un événement caritatif à L'international !

Concert / Live Set / Expo / Pop-Up Stores / Tattoo / Food

À côté de nos artistes venus d'aussi loin que Boston comme Jack Martini, groupe formé à Berklee College of Music, nous fera découvrir du pop-jazz bostonien avec en première partie Lion Rescue. Nous allons aussi vous faire découvrir les tracks original rock folk de Robin Zeller!

Et pour la première fois chez Fenömen, un Live Set aux sonorités French Touch et Future Bass avec Yodji! Et puis pour finir, SIAL, notre dj fraîchement signé sur FENÖMEN records vous fera vibrer jusqu'à la fin de la soirée!

Nous vous présenterons aussi des petites associations responsables et humanitaires et une part des bénéfices leur seront reversés. Au programme également des stands de tatouage et de quoi vous restaurer.

MUSIQUE :

? ROBIN ZELLER

? Lion Rescue

? Jack Martini Music

? Yodji (Live)

? Sial

Détails de la programmation à venir

FOOD :

? Richard's Hot Dog

?????????????? OÙ? ?????????????

Situé en plein coeur du 11ème, L'international est un lieu différent, réunissant les qualités d'une salle et l'ambiance chaleureuse d'un bar.

Folk, rock, pop, électro, musique du monde ou chanson, l'International accueille tous les univers et propose à un large public de découvrir la nouvelle scène fran?aise et internationale.

Site web : http://www.linternational.fr/event/fenomen-musique%E2%80%A2art%E2%80%A2mode/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com